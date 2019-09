Premierwaardig optreden Hoekstra doet baard van koning verbleken

Nieuw-Zee­land na 8 jaar weer Mid­den-Aar­de: Lord Of The Ring­s-se­rie op komst

7:26 Amazon Studios heeft bekendgemaakt neer te strijken in Nieuw-Zeeland voor het opnemen van de televisieserie van The Lord Of The Rings, gebaseerd op de fantasyboeken van J.R.R. Tolkien. De pre-productie is inmiddels gestart en in de aankomende maanden wordt er gefilmd in Auckland. Dit meldt Deadline.