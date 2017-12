Presentator Joost Karhof (48) overleden

Radio- en televisiepresentator Joost Karhof is niet meer. Hij werd vandaag thuis onwel en overleed op 48-jarige leeftijd in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis, meldt zijn werkgever NOS.

Karhof groeide op in Gouda, Voorburg en Curaçao en woonde in Den Haag. Hij laat echtgenote Kim (45) achter en haar twee dochters van wie hij de stiefvader was. De presentator werkte sinds 2008 voor de NTR en NOS en presenteerde Nieuwsuur en Nieuws en Co. In laatstgenoemd radioprogramma verving hij regelmatig vaste presentator Lara Rense. Karhof presenteerde vier keer De Grote Geschiedenis Quiz en was van 2008 tot 2014 op zondagmiddag te zien als vaste presentator in Kunststof TV.

Karhof begon zijn journalistieke loopbaan in 1989 als sportjournalist bij de Voorburgse Courant en werkte daarna bij dagblad Het Binnenhof als journalist. Hij studeerde toen nog Rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij afstudeerde in Nederlands Recht. Vanaf 2006 werkte hij voor NOVA/Den Haag Vandaag. Hij presenteerde ook een tijdje op maandag De Wereld Draait Door, aldus de NOS.

In memoriam

De makers van Nieuwsuur publiceerden vanavond een In Memoriam op de NOS-site. Daarin staat dat Joost Karhof 'zin had' in de komende week, zo rond de feestdagen. 'Dat waren als invalpresentator doorgaans zijn weken, bij Nieuwsuur en bij Nieuws&Co op de radio. Dan kon hij doen wat hij al zoveel jaren het leukste vond: presenteren en vooral interviewen.

Dat laatste is een vak en dat vak beheerste Joost Karhof (48) op vele terreinen. Hij was een presentator van grote degelijkheid, betrouwbaar, nooit onder de gordel, altijd goed geïnformeerd. En: sympathiek; die eigenschap kwam uit bijna alle kijkersonderzoeken.

Joost had er dus zin in, komende weken, nu er veel uitzendingen op hem lagen te wachten, zowel bij Nieuwsuur als bij Nieuws&Co. En wij, zijn collega's, hadden zin in Joost. Want hij was een geweldige collega: sociaal, dienstbaar, betrokken, wars van Hilversumse maniertjes en ijdelheid.

Wij willen met elkaar nog helemaal niet terugkijken op Joost zijn carrière. Maar nu dat ineens wreed onvermijdelijk is, wordt maar weer eens duidelijk hoe gevarieerd zijn loopbaan was. Den Haag Vandaag natuurlijk, als Haagse jongen nog steeds zijn favoriete werkterrein. Maar ook De Grote Geschiedenisquiz, uitzendingen als de Indië-herdenking, Kunststof, De Wereld Draait Door in haar prilste vorm.'

Social media

Het onverwachte overlijden van de presentator was meteen veelbesproken op social media. ,,Het is totaal onwerkelijk voor ons allemaal. Joost werkte al heel lang bij NTR en NOS", zo verklaarde hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur. ,,Hij was onze invalpresentator maar altijd enorm betrokken en sociaal, nooit te beroerd voor welke klus dan ook. Zeer kundig. Een ontzettend geliefde collega dus een enorme klap".