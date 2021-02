Presentatoren VTM NIEUWS dragen voortaan mondkapjes aan de nieuwsdesk

Eric Burdon diepbe­droefd vanwege overlijden gitarist Animals

31 januari Zanger Eric Burdon is diepbedroefd vanwege het overlijden van gitarist Hilton Valentine. Samen zaten ze in de jaren zestig in de Britse band The Animals. Valentine is vooral bekend vanwege de gitaarriff in het nummer House Of The Rising Sun, een van de grootste hits van The Animals.