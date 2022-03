Presentatrice Ghislaine Plag voorlopig niet op de radio te horen

De uitzendingen van het programma Spraakmakers komen voorlopig geheel voor rekening van Carl-Johan de Zwart. De twee presenteren de show normaal gesproken afwisselend.



Plag is een vertrouwde stem op Radio 1. Ze presenteert sinds 2018 het programma Spraakmakers in de ochtend op NPO Radio 1. Eerder was ze te horen met een lunchprogramma op de zender.



De naam van Plag wordt ook veelvuldig in verband gebracht met tv-programma's, maar daarover zei ze bij de start van Spraakmakers: ,,Van radio word ik het meest gelukkig, dus nee, niet meer standvastig. Projectmatig eens wat doen, zoals eerder een profiel over Astrid Holleeder voor Brandpunt, lijkt me wel tof.’