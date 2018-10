Prestigieuze toneelprijs voor Eelco Smits

Derwig was sinds 2008 in het bezit van de penning. Hij geeft de hoge toneelonderscheiding nu door aan Smits. ,,Hij geeft zijn personages op geheel eigen wijze vorm. Intelligent, integer, met een zekere melancholische ernst, maar ook vaak ontzettend geestig", zei Derwig. Derwig noemde Smits verder een bijzondere acteur, die hem de afgelopen jaren heeft ontroerd, ontwapend en overrompeld.

,,Na prachtige rollen in onder andere Angels in America, Kings of war, Spoken, Glazen Speelgoed en onlangs in Vergeef ons, is het tijd voor een onderscheiding van de hoogste soort", zei de acteur over zijn collega.