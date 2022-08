Prey: Virtuoos gefilmde actiescènes in beste Predator-vervolg tot nu toe

Het moordzuchtige en op gezette tijden onzichtbare roofdier heeft het ditmaal voorzien op een zonder mitrailleurs uitgeruste Comanche-stam in Noord-Amerika en daarvoor gaan we een slordige 300 jaar terug in de tijd. De ‘nieuwe Arnie’ heet Naru, een onverschrokken jonge vrouw in een mannenbolwerk, die erop gebrand is zich te bewijzen als jager en die kans krijgt wanneer het buitenaardse bezoek zich aandient.

De film is niet geïnteresseerd in het waarom, meer in het hoe. Al werpt een zijplotje nog de aardige vraag op of een groep Franse kolonisten hier niet het échte gevaar vormt. Regisseur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) gaat voor virtuoos gefilmde actiescènes vol bijlwerpen en pijl- en boogacrobatiek in een fraai bosdecor waarin uiteraard slangen, grizzlyberen en een diep moeras niet mogen ontbreken. Schrik daarbij niet van een of meer rondvliegende ledematen.