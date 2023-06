De generale repetities zijn voorbij, het echte werk is begonnen. Donderdagavond woont prinses Amalia in gala de huwelijksreceptie bij van kroonprins Hoessein van Jordanië en Rajwa Al Saif. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn eveneens aanwezig.

Voor haar tiaradebuut in Oslo, juni 2022, koos de Prinses van Oranje het huwelijksdiadeem van haar moeder uit. Prachtig, mooi, maar nu was het tijd voor iets anders. Voor dé koninklijke bruiloft van 2023 viel Amalia’s keuze op het pauwenstaartdiadeem. Dit juweel werd in 1897 besteld voor prinses Wilhelmina, die het jaar erop koningin moest worden. Om aanzien te vergaren, kon het 17-jarige meisje wel wat grandeur gebruiken. In twee, drie jaar tijd werd er een riante verzameling juwelen samengesteld en daar kan Amalia meer dan honderd jaar later nog van profiteren.

Voor haar rode avondjurk liet Amalia ontwerper Jan Taminiau op het paleis langskomen. Een primeur, want niet eerder zagen we de prinses met een ontwerp van zijn hand. De jurk heeft een hoge, ronde hals en een wat lagere, hartvormige voering. Hierdoor ontstaat er bij het bovenlijfje een interessant lijnenspel. Het borduurwerk waaiert bij de taille uit naar bijna niets.

Koningin Máxima draagt op haar beurt een vereenvoudigde (lees: kleinere) versie van het diadeem met huisdiamanten. Het juweel kennen we vooral als podium voor de grote, zeer kostbare Stuartdiamant. Door middel van haakjes en schroefjes kan deze steen bovenop dit diadeem bevestigd worden. Máxima koos daar vanavond niet voor. Haar jurk straalt en schittert blijkbaar al genoeg. Het ontwerp is van halslijn tot zoom voorzien van delicaat borduurwerk. De ontwerper is nog niet bekend.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Amalia. © ANP

