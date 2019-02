Primeur Grammy Awards: rapnummer This Is America uitgeroepen tot beste song

Childish Gambino heeft de Grammy Award voor song van het jaar gewonnen. This Is America versloeg Shallow, de hit van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Het is voor het eerst in de 61-jarige geschiedenis van de Grammy Awards dat een rapnummer tot beste song van het jaar wordt verkozen.

In het nummer stelt Donald Glover, zoals hij in het echt heet, misstanden in de Amerikaanse samenleving aan de kaak. De videoclip deed flink wat stof opwaaien. Naast liedjesschrijver is Glover ook acteur, stand up-comedian en dj. Childish Gambino won ook de award voor Beste Rap-/Zangoptreden en Beste Videoclip.

Volledig scherm Childish Gambino wint de Grammy Award voor song van het jaar. © EPA

Een andere grote winnaar van de avond was Lady Gaga. De Amerikaanse zangeres kreeg eveneens drie awards, waaronder twee voor haar nummer Shallow uit de film A Star is Born waarin ze samen met Bradley Cooper speelt. Cooper was overigens niet bij de uitreiking, omdat hij in Londen bij de uitreiking van de Bafta’s was.

Cardi B won als eerste vrouwelijke rapper een Grammy voor een solo-album, Invasion of Privacy. Ze was weliswaar niet de allereerste vrouwelijke rapper die een Grammy in ontvangst mocht nemen, maar wel de eerste solo-artiest die de prijs voor beste rapalbum op haar naam mag schrijven.

Beste Rapnummer voor Drake

Drake won de Grammy voor Beste Rap met zijn hit ‘God’s Plan’. Drake, die zelden naar prijsuitreikingen gaat, verraste door zelf de award in ontvangst te nemen. Hij vertelde de zaal vol muzikanten dat het winnen van awards niet echt nodig is als je echte fans hebt die je concerten bijwonen en je liedjes zingen.

,,Je hebt al gewonnen als er mensen zijn die je liedjes woord voor woord mee kunnen zingen. Als er mensen met reguliere banen regen en sneeuw trotseren en hun zuurverdiende geld uitgeven om kaartjes te kopen voor jouw concerten. Dan heb je al gewonnen’’, aldus de Canadese rapper in het Staples Center in Los Angeles.

Volledig scherm Drake © AFP

Ruzie

Zangeres Ariana Grande won haar eerste Grammy Award voor het album Sweetener, maar ze was niet aanwezig om het beeldje in ontvangst te nemen. In de aanloop naar de uitreiking had ze het namelijk aan de stok gekregen met de organisator over een optreden tijdens de show. Pharrell Williams werd uitgeroepen tot producer van het jaar. Hij versloeg onder anderen Kanye West.

Het Nederlandse Metropole Orkest heeft geen Grammy kunnen binnenhalen. Het Metropole was genomineerd in de categorie Beste Jazz Zang voor het album If You Really Want. De Amerikaanse zangeres Cécile McLorin Salvant won de prijs in die categorie.

Volledig scherm Lady Gaga © AFP

Verrassingsoptreden

Michelle Obama hield onverwachts een korte toespraak bij het begin van de uitreiking. Ze betrad samen met presentatrice Alicia Keys en Lady Gaga, Jada Pinkett Smith en Jennifer Lopez het podium, waarna de vrouwen het belang van muziek bespraken. Daarna hield Michelle een korte toespraak. ,,Of we nu van country, rap of rock houden, muziek helpt ons onze gevoelens te delen. Onze waardigheid en ons verdriet, onze hoop en vreugde”, zei Michelle. “Muziek stelt ons in staat naar elkaar te luisteren en elkaar uit te nodigen.”