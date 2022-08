Primeur! Kwartfinale Slimste Mens voor het eerst gespeeld met één ‘lege’ stoel

Het is nog niet eerder vertoond in twintig seizoenen van De slimste mens : een lege stoel in de kwartfinale. Door een coronabesmetting in zijn gezin speelt cabaretier en columnist Jasper van Kuijk vanavond de tv-quiz vanuit een andere studio, afgezonderd van de rest.

Nee, hij is nog niet in zijn nieuwe thuisland Zweden, waar hij deze zomer naar emigreerde. Jasper van Kuijk zit tijdens de kwartfinale een studiootje verderop, met een camera op zijn neus gericht. Op de lege stoel naast mede-kandidaten Ferdi Stofmeel en Erik van Muiswinkel is een tv-scherm geplaatst waarop Van Kuijk tot zijn middel te zien is.

De cabaretier, die zelf geen corona heeft en meermaals een negatieve pcr-test kon tonen, had volgens de huidige coronaregels kunnen meespelen in de reguliere studio, maar besloot in overleg met de makers om geen risico te nemen.

‘Ongekend gezellig’

,,Zoals je op de foto kunt zien zat ik daar in een ongekend gezellige omgeving,” grapt Van Kuijk op zijn eigen instagramaccount. ,,Ongeacht de afloop is dit in ieder geval een unieke aflevering.” Van Kuijk is derde in het klassement van De slimste mens.

Zijn tegenstander Ferdi Stofmeel stuurde gisteravond zijn mede-kandidaat Jip van den Toorn naar huis. Eerder deze week kreeg de acteur een ware hersenkraker voorgelegd tijdens de galerij-ronde. Deze site zette de top vijf van meest cryptische galerijen op een rij. Ook een poging wagen? Speel hier mee.

Volledig scherm Jasper van Kuijk in zijn 'ongekend gezellige' quarantaine-studio. © KRO-NCRV

