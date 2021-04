Prins Constantijn prijst Nederlands ondernemerschap

Chocolade­show Omroep MAX trapt af met 900.000 kijkers

19 april Het nieuwe amusementsprogramma Showcolade op NPO 1 is zondag afgetrapt met 900.000 kijkers. Het programma van Omroep MAX was daarmee minder in trek dan RTL 4's Een Tegen 50 maar deed het beter dan SBS6, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.