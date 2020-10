Prins George werd zo verdrietig van docu David Attenborough dat hij niet verder wilde kijken

Waar de Britse royals normaal gesproken genieten van de natuurdocumentaires van Sir David Attenborough, werd het de jonge prins George onlangs allemaal net wat te veel. De nieuwste documentaire van de 94-jarige bioloog, waarin hij de impact van de mens op de natuur blootlegt, kwam bij de 7-jarige George zelfs zo hard binnen dat hij het niet langer aankon om verder te kijken. ,,Ik wil dit niet meer zien”, zei hij tegen zijn vader, die tijdens een interview van zijn Eartshot-prijs terugblikt op het moment.



,,We werden er halverwege de documentaire zo verdrietig van, dat we zijn gestopt met kijken. George zei tegen me: ‘je weet dat ik dit niet wil zien’”, aldus de hertog van Cambridge, die ervan overtuigd is dat veel kinderen van die leeftijd zich in de situatie zullen herkennen. ,,Hoe kan het zo ver zijn gekomen? Hij is zeven jaar oud en stelt me nu al zulke vragen. Hij voelt het echt.”



Volgens prins William wil iedere ouder het beste voor zijn of haar kind. Daarom is hij van mening dat er echt iets moet veranderen in de komende jaren als het aankomt op hoe de mensheid met de natuur omgaat. ,,Niet alleen voor hen, maar ook voor de volgende generaties.”