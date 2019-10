Prins Harry en Ed Sheeran samen in mysterieuze video

In het filmpje belt Ed Sheeran aan bij Harry, die de deur opendoet en Sheeran hartelijk welkom heet. ,,Alsof ik in de spiegel kijk”, grapt Harry terwijl hij de zanger de hand schudt. Dan gaat de video op zwart, met slechts de tekst: ‘morgen, 10 oktober’. De hashtag bij de post is #WMHD, dat staat voor World Mental Health Day. In een uur tijd is de twintig seconden durende video al bijna 700.000 keer bekeken. Mensen reageren uitzinnig.

Morgen is de ‘internationale dag voor psychische gezondheid’, maar in Groot-Brittannië is er al de hele week aandacht voor het onderwerp. Zo waren Harry en zijn vrouw Meghan, zijn broer prins William en zijn vrouw Kate ook te horen in een video waarin een nieuwe campagne rond mentale gezondheid werd gelanceerd.