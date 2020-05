Prins Harry en Meghan werken mee aan biografie over stap terug uit koningshuis

De biografie krijgt de naam Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, en bestaat uit interviews met het stel. Die gaven ze kort voor ze het Verenigd Koninkrijk verlieten en besloten om te verhuizen naar Los Angeles. Het boek wil de vele geruchten rondom de hertog en hertogin van Sussex ontkrachten. De biografie komt uit in augustus en is geschreven door royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, van respectievelijk Harper's BAZAAR en Elle.



Het boek gaat deels over de Britse pers, die zich erg agressief tegenover Harry en Meghan opstelde. De prins en zijn vrouw zijn nu verwikkeld in een hevige juridische strijd tegen de Daily Mail en de Mail on Sunday, die een brief aan Meghans vader publiceerden in 2019. Afgelopen vrijdag bepaalde de rechter dat de hertogin delen van de rechtszaak moest laten vallen, maar ze is vastbesloten de zaak door te zetten.