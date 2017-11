Prins Harry en verloofde Meghan poseren uitgebreid voor media

foto'sDe Britse prins Harry (33), die volgend jaar gaat trouwen met zijn verloofde, de 36-jarige Amerikaanse actrice Meghan Markle, hebben vanmiddag in de tuinen van Kensington Palace in Londen voor de eerste keer uitgebreid samen geposeerd voor fotografen. De twee verloofden zich eerder deze maand in het diepste geheim. Een huwelijksdatum is nog niet bekendgemaakt. Het zou ergens in de lente van 2018 gaan gebeuren.