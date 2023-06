Prins Harry: ‘Mijn broer kreeg 1 miljoen pond om rechtszaak tegen tabloid te laten varen’

De Britse kroonprins William heeft 1 miljoen pond (nu ongeveer 1,16 miljoen euro) gekregen in 2020 om een rechtszaak tegen de uitgever van tabloid The Sun te laten varen. Dat zegt zijn jongere broer prins Harry woensdag onder ede in de Londense rechtbank, waar hij zijn eigen juridische strijd voert tegen de Britse roddelpers.

Prins Harry voert momenteel verschillende zaken tegen de tabloids. Uit rechtbankdocumenten hij eerder dit jaar al in een andere zaak indiende, stelde zijn advocaten al dat William, de oudste zoon van koning Charles, in het geheim een schikking heeft getroffen met de uitgever van The Sun om zijn zaak over het afluisteren en hacken van telefoons te laten gaan. In de rechtbank woensdag hangt Harry daar een prijskaartje aan: hij suggereert dat zijn broer in 2020 persoonlijk 1 miljoen pond had gekregen van het bedrijf News Group Newspapers (NGN) van mediamagnaat Rupert Murdoch.

Voor prins Harry is een schikking niet de oplossing. Hij wil dat zijn aantijgingen in de rechtszaal worden behandeld en ziet het als zijn ‘levenswerk’ om het medialandschap te veranderen. Dinsdag en woensdag getuigt hij dan ook in de rechtbank in een zaak die hij heeft aangespannen. Hij beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. De tweede zoon van Charles werd dinsdag bijna vijf uur bevraagd door de advocaat van MGN. Het was voor het eerst in meer dan een eeuw dat een vooraanstaand lid van de Britse koninklijke familie als getuige in een rechtszaak werd gehoord.

‘Bloed aan hun handen’

Volgens de prins zou MGN tussen 1996 en 2011 onder meer zijn telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes en voicemails hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. De Britse prins zei dinsdag in de rechtbank dat de tabloids bloed aan hun handen hebben. Hij eist een schadevergoeding.

