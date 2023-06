Prins Harry oog in oog met tabloidpers, eerste royal in 130 jaar die in rechtbank getuigt

De Britse prins Harry is gearriveerd bij de rechtbank in Londen. Daar gaat hij een getuigenis afleggen in de zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN). De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal in het openbaar gehoord wordt.

Harry, gekleed in een donker pak, stapte uit een zwarte Range Rover en liep snel de Londense High Court in, waar voor de deur talloze beveiligers, journalisten en fotografen hem opwachtten. Hij oogde vrij ontspannen. Zometeen zal het kruisverhoor beginnen, waarin de advocaten van MGN hem het vuur aan de schenen zullen leggen. De Britse pers verwacht dat de ondervraging urenlang zal duren en mogelijk morgen wordt voortgezet.

MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes hebben afgeluisterd. Hierdoor kon The Mirror diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding. Maandag, op de eerste dag van het proces, zorgde de hertog van Sussex nog voor irritatie, omdat hij zelf niet kwam opdagen in de rechtbank. ,,Vandaag was complete tijdverspilling”, aldus de advocaat van MGN.

Dinsdag is hij er dus wél bij. Maar persoonlijk getuigen in dit proces kan grote risico’s met zich meebrengen, zeggen kenners. Harry zal worden geconfronteerd worden met een harde en open ondervraging, iets wat hij niet gewend is uit de vele eerdere koninklijke interviews waaraan hij heeft deelgenomen. ,,Dit is niet even een paar vragen beantwoorden van Oprah Winfrey”, stelt reputatiespecialist Tim Maltin tegen de BBC. Volgens hem is het meer ‘een vijandige ontmoeting met een zeer bekwaam kruisverhoorder’. ,,Getuigen kan behoorlijk ontmoedigend zijn. Het is veel vaker traumatisch dan louterend.”

33 artikelen staan centraal in de zaak

De zaak van Harry draait rond 33 nieuwsartikelen van de Mirror Group Newspapers, die allen tot stand zouden zijn gekomen na onwettige informatievergaring. Volgens advocaat Sherborne gaat het hier slechts om het topje van de ijsberg. De royal had aanvankelijk 147 artikels geselecteerd voor de rechtszaak, maar in werkelijkheid zou het zelfs om 2.500 artikels gaan.

Zeer persoonlijke nieuwsberichten

Harry kan zich opmaken voor vragen over zeer persoonlijke nieuwsberichten waarvan hij beweert dat ze op onwettige wijze zijn verkregen, een bewering die de krantengroep betwist. Het zijn verhalen over zijn relaties, vriendinnetjes, zijn moeder prinses Diana en zijn leven binnen de koninklijke familie. De hertog van Sussex zal proberen aan te tonen dat niet alleen zijn telefoon werd gehackt, maar ook de telefoons van naasten. Britse media verwachten dat het onvermijdelijk zal zijn dat hij anderen bij zijn zaak betrekt.

Eerder dit jaar bleek dat Harry’s broer prins William in 2020 een schikking trof met News Group Newspapers (NGN), de uitgever van The Sun, in een andere zaak over telefoonhacks. Met de schikking zou ‘een zeer hoog bedrag’ gemoeid zijn.

Levenswerk

Voor prins Harry is een schikking niet de oplossing. Hij wil dat zijn aantijgingen in de rechtszaal worden behandeld. De tweede zoon van koning Charles zei eerder al dat het zijn ‘levenswerk’ is om het medialandschap te veranderen en zijn aanstaande getuigenis lijkt voor hem een van de belangrijkste momenten te worden.

De getuigenis van Harry is onderdeel van een veel grotere zaak tegen MGN. Andere betrokken beroemdheden in deze zaak zijn onder anderen de zangeres Cheryl, acteur Ricky Tomlinson, actrice Nikki Sanderson en acteur Michael Turner.

