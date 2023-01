Prins Harry wil excuses van Charles en William aan Meghan

Chantals Pyjama Party ‘BN’er’ in bed blijkt dierbare die Christian jarenlang niet zag: ‘We hebben slechte jaren gehad’

734.000 kijkers zagen gisteravond hoe Chantal Janzen voor een emotionele hereniging zorgde in Chantals pyjama party. Voor één keer was de mysterieuze gast in het ‘bedraadspel’ geen bekende Nederlander, maar iemand die deelnemer Christian na een zwaar verlies al jaren had moeten missen.

12:43