Prinses Amalia droeg onder haar jurk de schoen der schoenen

12 mei Marco Borsato (54) is naar eigen zeggen weer aan het daten met Leontine Ruiters, van wie hij eerder na 23 jaar scheidde omdat hij meerdere affaires had gehad. De twee doen af en toe leuke dingen en Marco sluit voorlopig uit dat er een andere vrouw in zijn leven komt. ,,Mijn hart is bezet.’’