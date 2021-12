Prinses Amalia geeft glamoureuze fotoshoot vrij naar aanleiding van haar verjaardag

De beelden werden korte tijd geleden gemaakt op paleis Huis ten Bosch. Amalia poseert in diverse outfits. Zo is ze op enkele foto's te zien in een kuise rode jurk van het merk MaxMara, maar is ze ook te bewonderen in een glamoureuze donkere jurk van LaDress. Opvallend is dat ze, op de foto's waarop haar handen zichtbaar zijn, die in elkaar gevouwen heeft.