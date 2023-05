Prinses Ariane na de zomer naar Italië om middelbare school af te maken

Staking schrijvers raakt ook Broadway, Tony Awards op losse schroeven

Ook Broadway lijkt op korte termijn problemen te gaan ondervinden door de schrijversstaking in Hollywood. Dat meldt The New York Times. De theaters op Broadway hebben de schrijversvakbond, Writers Guild of America, gevraagd of zij met hun staking een uitzondering willen maken voor de uitzending van de Tony Awards op 11 juni. Maar de bond lijkt hier niet in mee te gaan.