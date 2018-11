Prinses Beatrix naar galafeestje prins Charles

Prinses Beatrix (80) kent de bijna jarige prins van Wales al heel lang. Charles was aanwezig bij haar inhuldiging in 1980, de viering van haar 50e verjaardag in 1998 en bij haar afscheid als vorstin 33 jaar later. Hij was geregeld in Nederland voor herdenkingen die verband hielden met de Britse inzet rond de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, waar hij ook Beatrix trof. Beatrix heeft op haar beurt Charles bij tal van bezoeken aan Groot-Brittannië ontmoet.