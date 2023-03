Prinses Beatrix verschijnt met pols in het gips bij prijsuitreiking

Koning Wil­lem-Alexander: ‘Het gaat heel goed met prinses Beatrix na operatie’

Het gaat ‘heel goed’ met prinses Beatrix. Dat liet koning Willem-Alexander woensdag tijdens een bezoek in Rotterdam desgevraagd weten. Zijn moeder was maandag in Oostenrijk geopereerd nadat ze tijdens het skiën in Lech haar pols had gebroken.