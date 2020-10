Prinses Delphine: ‘Albert explodeerde, ik was zijn dochter niet’

Rapper Jebroer van #ikdoeniet­meer­mee bij ‘corona­feest’ Den Haag: ‘Het wordt erg opgeblazen’

16 oktober De geruchtmakende beelden van een hossende menigte op een overdekt terras in Den Haag gingen de landsgrenzen over. Iedereen sprak er schande van, maar de populaire rapper Jebroer, een van de gasten, vindt de ophef maar overdreven. ,,Het is niet wat het lijkt”, laat zijn woordvoerder namens hem weten. Volgens hem is het ‘enorm opgeblazen en een momentopname’.