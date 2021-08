Proces tegen R. Kelly begonnen: ‘Meisjes kwamen zelf op hem af’

Bibi Breijman twijfelde over borstver­gro­ting: ‘Sleurde Waylon mee naar kliniek’

17 augustus Youtuber Bibi Breijman heeft in haar leven op verschillende momenten een lastige relatie gehad met haar borsten. Dat bekent de vriendin van Waylon in haar column in Flair. Nadat ze dochtertje Teddy borstvoeding had gegeven, twijfelde ze serieus over een operatie. ,,Helaas stortte het hele zooitje na deze periode in tot twee uitgelekte theezakjes.”