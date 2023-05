Producent boos over ‘afgenomen serie’: ‘Het is vriendjespolitiek bij de publieke omroep’

Producent San Fu Maltha is boos op de Evangelische Omroep en de Nederlandse Publieke Omroep. Volgens hem hebben ze zijn format over de serie De Joodse Raad afgenomen. Via de rechter wil hij de EO en de NPO dwingen tot opheldering over de gang van zaken.

De Evangelische Omroep en de Nederlandse Publieke Omroep hebben hem gedwongen zijn format van de serie De Joodse Raad aan een andere producent over te dragen, vindt televisie- en filmproducent San Fu Maltha (Zwartboek, Alles is liefde). Om opheldering af te dwingen heeft hij bij de rechter een verzoekschrift neergelegd voor een voorlopig getuigenverhoor, een procedure waarmee de kansen in een eventuele rechtszaak beter kunnen worden ingeschat.

De zaak begint ruim vier jaar geleden, toen Maltha het idee pitchte voor een serie over de Joodse Raad, een organisatie die op last van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog de communicatie moest verzorgen tussen de Duitsers en de Joodse bevolking. Maltha maakte daar eerder, in 2010, al een film over, Süskind. Na de documentaire Echo’s van een oorlog (2016) over het oorlogstrauma in de familie van liedjesschrijver Eli Asser, die hij voor de EO maakte, hield Maltha contact met dochter Joosje Asser, die hem daarna bijstond als creative producer op dit project en samen met hem dit format ontwikkelde.

Ook kreeg hij via haar toegang tot de dagboeken van Virrie Cohen. Zij is de dochter van David Cohen, een van de twee voorzitters van de Joodse Raad. Maltha ging aan de slag met een format voor een serie en klopte aan bij de Nederlandse Publieke Omroep. Maltha: ,,Hoe het dan werkt? Je moet je idee onderbouwen. Je doet veel research, moet een synopsis schrijven van de eerste aflevering en een korte beschrijving van de volgende afleveringen plus karakterbeschrijvingen. Dat hebben we allemaal gedaan. Ik ben naar de EO gegaan. Daar waren Arnoud Bruinier en hoofd drama Jacomien Nijhof zeer geïnteresseerd, maar ze hadden nog een paar dingen. Na aanpassing had ik een gesprek met Gijs van Beuzekom van de NPO. Er was enthousiasme, ik zag het zitten”, aldus Maltha, die toen zelfs al een regisseur had in de persoon van Tim Oliehoek.

‘Ik was verbijsterd’

Twee weken later was de schrik groot. ,,Ik kreeg te horen dat Gijs van Beuzekom van de NPO en Jacomien Nijhof de serie wel wilden, maar dan met een andere producent. Ik was verbijsterd.”

Maltha werd, zegt hij, dwingend geadviseerd zijn formatrechten over te dragen. ,,In het belang van het project. Als ik het niet had gedaan, was die serie nooit gemaakt en daar is dit onderwerp te belangrijk voor. Ik had immers al jaren geleden een film gemaakt waarin de Joodse Raad een rol speelt, maar aan dit belangrijke onderwerp is daarna nooit meer aandacht besteed.”

De nieuwe producent Alain de Levita (De Slag om de Schelde, Baantjer) draait momenteel de serie, gemaakt met een budget van naar verluidt 6 miljoen euro. In het drama, dat in 2024 op de buis moet komen, zijn rollen voor Pierre Bokma, Claire Bender, Jack Wouterse, Monique Hendrickx en Malou Gorter.

Reputatieschade

Maar Maltha is nog altijd boos. ,,Ik heb om uitleg gevraagd, maar nooit gekregen.” Om opheldering af te dwingen is hij nu naar de rechter gestapt met een verzoekschrift tot het houden van een getuigenverhoor. Hij heeft gevraagd een aantal getuigen te horen, zoals Gijs van Beuzekom (NPO), Jacomien Nijhof (voormalig EO), Arjan Lock (voorzitter EO), Alfred Edelstein (eindredacteur EO) en Joosje Asser. ,,Dit heeft mij naast reputatieschade ook veel geld gekost”, stelt hij. ,,Het is vriendjespolitiek bij de publieke omroep. Dat komt vaker voor, maar is alleen nooit te bewijzen. Een eerder verzoek om gewoon te praten met een getuige is verhinderd door de advocaat van de EO. Dit zou volgens deze advocaat niet vrijwillig hoeven. Bij zo’n getuigenverhoor voor de rechtbank moeten de getuigen dat wel en staan ze onder ede.”

Maltha zegt dat het hem om genoegdoening gaat. ,,Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag met seks of vernederende werkomstandigheden te maken, maar dit kun je er gerust onder scharen: misbruik van macht, zoals het elkaar toespelen van de bal door een old boys network bij de NPO.”

Maltha wil ook een officiële klacht wil neerleggen bij de NPO en de Ombudsman. Na het voorlopige getuigenverhoor beslist hij over een eventuele rechtszaak. ,,Ik laat het er niet bij zitten.”

Reactie EO

,,San Fu Maltha meldde zich bij de EO met het idee voor de serie naar aanleiding van gesprekken met Hans Knoop, schrijver van het boek De Joodsche Raad”, zegt een woordvoerder van de omroep. ,,Maar vanwege onzekerheid over de financiële positie van FuWorks, het productiebedrijf van Maltha, was er te veel risico om de serie door FuWorks verder te laten ontwikkelen. De productie van de serie is daarna, in overleg met FuWorks, bij Levitate (het bedrijf van Alain de Vita, red.) belegd.” De NPO stelt in een reactie dat er ‘op dit moment geen medewerker van de NPO door de rechtbank opgeroepen is voor een getuigenverhoor’. ,,Voor verdere inhoudelijke vragen over deze productie verwijzen we naar de EO die deze serie in productie heeft”, aldus een woordvoerder.

