Psychologen: Heftige reactie Maan op blote man is volstrekt normaal

Het verbaast Bakkers vakgenote, psycholoog-seksuoloog Marion Wiethoff, helemaal niks dat Maan de Steenwinkel werd overmand door heftige emoties toen ze bij wijze van 'geintje' werd geconfronteerd met de dansende streaker. ,,Ook als de man zijn kleding nog aan had gehad, was ze misschien gaan huilen'', veronderstelt Wiethoff. ,,Want het gaat om de onverwachte confrontatie met iets onverwachts.''



,,Als er, zonder dat je het voelt aankomen, opeens heel dichtbij een vreemd persoon voor je neus staat, schrikt iedereen zich kapot. Je denkt dat je in opperste concentratie, rechtstreeks uit je hart staat te zingen in een veilige omgeving, maar als dat in een fractie van een seconde niet zo blijkt te zijn, kan dat intense reacties oproepen. Logisch, want het gevoel van veiligheid - zijn in een ogenschijnlijk vertrouwde omgeving - blijkt heel even niet te bestaan. En dat is doodeng.''



Volgens Wiethoff was de reactie van Maan puur instinctief. ,,Haar reactie - schrikken en vervolgens huilen - kwam rechtstreeks uit de amygdala, ook wel 'amandelkern' genoemd: een gebied in de hersenen dat een centrale rol speelt bij de snelle verwerking van weerzinwekkende prikkels en het reguleren van angst. Het gaat om een primitief systeem dat alle zoogdieren hebben om in een fractie van een seconde te kunnen reageren op iets gevaarlijks. Ter illustratie: als iemand, lopend op een zebrapad, opeens vanuit zijn of haar ooghoek een auto ziet naderen, springt de persoon door dat aangeboren afweermechanisme razendsnel weg. Pas na die eerste, onbewuste reactie neemt het verstand en het bewustzijn de situatie weer over.''