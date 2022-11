Qatar-actievoerders verstoren uitzending Jinek: ‘Ik begrijp jullie wanhoopskreet’

Opnieuw is een uitzending van Jinek verstoord. Gisteravond braken twee actievoerders in gele hesjes in om een statement over het WK voetbal in Qatar te maken. ,,Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!”, zo riep een van hen.

Presentatrice Eva Jinek bleef rustig en stelde dat ze de ‘wanhoopskreet’ van de mannen helemaal begreep. ,,We hebben het al vaker besproken: veel mensen zitten met handen in het haar. Maar ik weet ook niet wat ik voor jullie kan doen om dat op te lossen.” Jinek stelde de actievoerders na een paar minuten voor om weer rustig te gaan zitten. ,,Dan praten we daarna verder.”

Het WK in Qatar heeft al jaren te maken met veel negatieve publiciteit, onder meer vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten. Bij de bouwwerkzaamheden voor het toernooi is een onduidelijk aantal migranten overleden. Ook wordt het WK vanwege het warme klimaat in de woestijnstaat in de winter gespeeld, en niet zoals gebruikelijk in de zomer.

Het was al de derde keer in korte tijd dat er een ongepland moment in een uitzending van Jinek was. Eind oktober lijmde zich een klimaatactivist vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens voor Jinek inviel. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: