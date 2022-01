Qmusic-dj Domien heeft corona, Top 40 Awards gepresenteerd door Joost Swinkels

Presentator Domien Verschuuren (Qmusic) reikt vanavond niet de prijzen uit van de Top 40 Awards, want hij is positief getest op corona. Zijn vervanger Mattie Valk blijkt in quarantaine te moeten, omdat zijn directe collega Marieke Elsinga ook positief is. Nu zal Joost Swinkels zijn debuut maken als presentator van een grote studioshow.

Qmusic bevestigt dat Domien Verschuuren het coronavirus onder de leden heeft. ,,Hierdoor waren we overgeschakeld op het noodplan en is Mattie Valk de teksten uit zijn hoofd gaan leren”, laat een woordvoerder weten. ,,Helaas zijn we al snel ingehaald door de werkelijkheid en bleek ook Marieke Elsinga positief te testen op corona. Daarom neemt Qmusic-dj Joost Swinkels het stokje over.”

Elsinga maakt vanaf morgen radio vanuit haar eigen huis. Valk, die vanochtend bij haar in de studio was, gaat preventief in quarantaine.

Joost Swinkels (24) begon zijn carrière bij de radio door mee te doen aan het Q-college in 2015. Daarna kreeg hij al snel een eigen radioshow en werd hij vervolgens een van de jongste radio-dj’s op de nationale radio met een doordeweeks programma. Ook ontving hij in 2017 een Marconi Award voor Aanstormend Talent. Op dit moment is hij elke maandag- tot en met donderdagavond te horen van 22.00 tot 01.00 uur.

De uitreiking van de Top 40 Awards is vanavond vanaf 19.00 uur via een livestream vanuit Studio 21 in Hilversum te volgen op deze site. Suzan & Freek en David Guetta zijn beide vier keer genomineerd. Ook Snelle is een grote kanshebber, hij heeft kansen in drie categorieën. Onder anderen Maan, Tiësto, Davina Michelle en Kris Kross Amsterdam hebben twee nominaties. In totaal worden er acht prijzen verdeeld.

De Top 40 Awards worden uitgereikt aan de artiesten en nummers met de meeste punten in de hitlijst. Ook is er een publieksprijs, die voor beste live act.

Er kan helaas geen publiek aanwezig zijn bij de uitreiking, vanwege de coronaregels. ,,We willen er een mooie show van maken, maar houden ons daarbij uiteraard aan de maatregelen”, laat een woordvoerder van Qmusic weten. ,,Helaas moeten we het daardoor wel doen zonder onze luisteraars in het publiek.” Er komen wel een aantal artiesten en genomineerden.

De lijst van alle genomineerden Beste Artiest Nationaal: Kris Kross Amsterdam

Maan

Snelle

Suzan & Freek

Tiësto Beste Artiest Internationaal: David Guetta

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

The Kid Laroi Beste Nieuwkomer Nationaal: Antoon

Donnie

Flemming

Mart Hoogkamer

Typhoon Beste Nieuwkomer Internationaal: Farruko

Olivia Rodrigo

Purple Disco Machine

The Kid Laroi

Tom Grennan Grootste Hit Nationaal: ‘Afraid Of The Dark’ - Chef’Special

‘Blijven Slapen’ - Snelle x Maan

‘Early In The Morning’ - Kris Kross Amsterdam, Shaggy & Conor Maynard

‘Goud’ - Suzan & Freek

‘Hero’ - Afrojack & David Guetta Grootste Hit Internationaal: ‘All We Got’ - Robin Schulz feat. Kiddo

‘Bad Habits’ - Ed Sheeran

‘Bed - Joel Corry x Raye x David Guetta

‘Remember’ - Becky Hill & David Guetta

‘Stay’ - The Kid Laroi & Justin Bieber Meest Succesvolle Alarmschijf (NL): ‘Goud’ - Suzan & Freek

‘Hold On - Armin van Buuren & Davina Michelle

‘Nu Wij Niet Meer Praten’ - Jaap Reesema & Pommelien Thijs

‘The Business’ - Tiësto

‘We Are The People’ - Martin Garrix, Bono & The Edge Beste Live Act (NL): Snelle

Davina Michelle

The Streamers

DI-RECT

Suzan & Freek

