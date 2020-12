Qmusic-dj’s ontsnappen na 75,5 uur uit escape room

Het viertal maakte tussen 06.00 en 22.00 uur radio terwijl ze ondertussen allerlei muzikale codes probeerden te kraken. Ze kregen daarbij hulp van de luisteraars. ,,Wat zijn we weer overvallen door de passie en hoe fanatiek de luisteraars waren”, zegt Mattie na het openen van de deur. Domien: ,,Zij hebben ons echt geholpen. Anders hadden we hier na kerst en zelfs in januari nog gestaan.”

Ultrakorte fragmenten

Verschuuren, Valk, Elsinga en Merckx konden alleen uit de Q-escape room, die ingericht was als een platenzaak, ontsnappen als ze vier ultrakorte fragmenten juist raadden en titel en artiest invoerden. Valk zat goed met Mijn houten hart van de Poema's, Elsinga met Thank you for the music van Abba, Verschuuren had Macklemore & Ryan Lewis’ Can't hold us en zojuist raadde Merckx zijn fragment ook juist: Dua Lipa met Don't start now.



Dit jaar hadden de dj’s iets langer nodig om de codes te kraken dan vorig jaar. Toen stonden Mattie, Marieke en Domien na 72 uur weer buiten.