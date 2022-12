QMusic-DJ’s kraken musicale code: na 141 uur ontsnapt uit escape room

De dj’s van Qmusic bevonden zich in ‘het hoofdkwartier van de Kerstman’, zogenaamd op de Noordpool, en worden flink op de proef gesteld. Met behulp van luisteraars puzzelt het viertal om dichterbij de oplossing te komen die hen naar buiten leidt. Ook al waren ze hermetisch opgesloten in de Q-escape room, ze moetsen wel uit hun comfortzone treden en out of the box denken. Zo was een karaokesessie voor Domien een gruwel, net als de zogenoemde pressure room, waarin de dj’s individueel onder grote druk moesten presteren.