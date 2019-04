Qmusic geeft drie keer 10.000 euro weg in mysterieus radiospel

‘Rami Malek zal zeer overtuigen­de en memorabele schurk spelen’

8:10 Rami Malek, de ster uit Bohemian Rhapsody, heeft de rol van schurk in de nieuwe James Bond-film. Die keuze was al gemaakt voordat de acteur een Oscar won. Dat zeggen de producenten van de nieuwe Bond-film, Barbara Broccoli en Michael G. Wilson. Deze site had gisteren een exclusief interview met die twee.