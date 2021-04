Qmusic lanceert hitlijst met muziek uit de jaren tachtig

Julia trapt in 1-april­grap van Qmusic maar wint wél een gloednieu­we wagen

1 april Op 1 april in je foute outfit naar een guur industrieterrein gaan, in de hoop dat je een gloednieuwe wagen krijgt. Dat klinkt natuurlijk als de grap van het jaar, maar Qmusic-luisteraar Julia besloot de stoute schoenen aan te trekken en tóch te gaan. Met succes, want Julia (22) kreeg tegen alle verwachtingen in daadwerkelijk een splinternieuwe bolide van de zender. ,,Ik was echt flabbergasted”, reageert ze vandaag tegen deze site.