‘Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn’. Aan deze carnavalskraker van Wim Kersten moet ik altijd even denken als Máxima weer eens volgens de laatste mode gekleed gaat. Want of je nu wilt of niet: in vrijwel elke kledingwinkel struikel je momenteel over gebloemde jurken tot over de knie. Máxima’s keuze viel vandaag op een donkerblauw exemplaar van Natan, waarbij de raglanmouw (een mouw met een schuine naad van oksel tot hals) transparant is en de rest van de jurk niet. De asymmetrische roklengte voegt ook nog wat feestvreugde toe, want qua mode zet Máxima zowel letterlijk als figuurlijk graag de bloemetjes buiten.