Queen B. verblindt vijftigduizend fans door miljoenen fonkelende diamanten en lichteffecten

Er was vuurwerk. Een gigantisch lichtgevend paard. Een zonsverduistering. Ze bevrijdde zichzelf uit een nauwsluitend robotpak, werd in een dekbed gewikkeld, zweefde door het stadion en lag opgekruld in een schelp - uiteraard niet zo’n blauw plastic geval dat op bijna elk balkon dienst doet als zandbak maar een XL-versie van glinsterend parelmoer.



Vijf jaar moesten fans wachten op haar terugkeer. De eerste bewonderaars stonden om 6 uur ‘s ochtends al voor de deur en bewaakten hun plekje in de bloedhitte.



In 2018 was Beyoncé ook hier, in de arena, met haar man en rapper Jay-Z. De twee waren een jaar eerder ouders geworden van een tweeling en hadden hun huwelijksproblemen (genoeg voer voor drie albums) inmiddels achter de rug. Hun oudste dochter Blue Ivy (11), die tijdens de huidige Renaissance Tour door Europa, regelmatig opdook en meedanste op het podium was er tot teleurstelling van fans zaterdagavond niet bij. Wel klonk luid gejoel toen de Franse dansers ‘Les Twins’ opdoken, twee broers met wie Beyoncé al zeker twintig jaar werkt.