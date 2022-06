Queen Elizabeth ‘breekt’ sociale media met beertje Paddington (en onthult wat er in haar handtas zit)

,,Dankuwel dat u mij ontvangt, ik hoop dat u een prachtig jubileum beleeft’’, spreekt Paddington aan het begin van de video, die gisteravond te zien was aan het begin van het grote concert dat wereldsterren voor Elizabeth gaven in Londen. Nu is hij nog paleiswaardig netjes, maar al snel is Paddington zijn onhandige zelf. ,,Thee?’’ vraagt de koningin zuinig, waarna het beertje tot haar verbijstering de hele porseleinen theepot aan zijn mond zet.

Als hij bij het inschenken van de laatste overgebleven druppels voor de koningin uitglijdt, met zijn pootje in zijn eten belandt en de lakei raakt met het rondvliegende voedsel, zit er maar één ding op. ,,Misschien wilt u een sandwich met marmelade?’’ zegt hij, terwijl hij een broodje uit zijn hoed tevoorschijn haalt. ,,Ik heb er altijd eentje bij me voor noodgevallen.’’

Volledig scherm Koningin Elizabeth en beertje Paddington. © BBC

Wat blijkt? De Queen ook. ,,Ik bewaar het mijne hier’’, zegt ze, terwijl ze een boterham uit haar handtas tovert. ,,Voor later.’’ Samen met Paddington begint ze vervolgens met haar theelepel op haar kostbare kopjes te tikken, precies in het ritme van We will rock you, de hit van de band Queen. Samen met zanger Adam Lambert opende de groep gisteravond het concert.

Volledig scherm Adam Lambert en Brain May van Queen. © AFP

Het filmpje was een verrassing voor het publiek; Elizabeth was vanwege haar broze gezondheid gisteravond niet aanwezig bij de show. Kijkers smolten en genoten enorm van de video, getuige de tienduizenden likes en reacties op Twitter. Volgens sommigen overtreft de video zelfs het optreden van de Queen met James Bond bij de Olympische Spelen in Londen van 2012:

‘Ongelofelijk dat ze, op haar 96ste en na 70 jaar op de troon, nog altijd weet te verrassen’, schrijft BBC-journalist Michael Cowan. ‘Ik kijk waarschijnlijk de rest van mijn leven elke dag naar deze foto’, schrijft comedian Tim Vine bij een still van Elizabeth met haar broodje. Meerdere grote zondagskranten zetten een foto van de Queen en Paddington groot op de voorpagina:



Volledig scherm De voorpagina van de Daily Mail. © Daily Mail

Voorrecht

De kranten schrijven dat het filmpje in Windsor Castle is opgenomen en dat Elizabeth er een halve dag mee zoet was. In een persbericht laat Buckingham Palace weten dat ‘de kans om een beroemde beer op de thee te hebben, te leuk was om voorbij te laten gaan’. De koningin wilde graag meewerken aan het filmpje. ‘Ze staat bekend om haar gevoel voor humor.’

Rosie Alison, die namens Heyday Films betrokken was bij het project, vertelt The Sunday Telegraph dat het hele team gegrepen was door de humor en de warmte van Elizabeth. ,,Ze stelde ons allemaal op ons gemak. Het mogen vastleggen van deze bijzondere ontmoeting was een voorrecht.”

