Queen-film blijft groot succes in Nederlandse bios

Het is daarmee op dit moment veruit de best bezochte bioscooptitel in Nederland. Op de tweede plaats staat het muzikale drama A Star is Born, met Lady Gaga en Bradley Cooper. Ook deze film hikt tegen de 400.000 bezoekers aan, maar deed er zes weken over in plaats van twee. Bohemian Rhapsody doet het niet alleen in Nederland goed; ook in de VS trok de film de afgelopen week volle zalen. De recensies waren gemengd. Er is veel lof voor hoofdrolspeler Rami Malek, maar sommige critici vinden dat de film te weinig de duistere aspecten van Mercury belicht, zoals zijn drugsgebruik en zijn worsteling met zijn geaardheid.