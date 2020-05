Queen-gitarist Brian May getroffen door een hartaanval

May vertelt dat hij ondraaglijke pijn had doordat er een zenuw verdrukt zat. ,,Het voelde als een schroevendraaier in mijn rug.” Ook volgde er een hartaanval, ‘maar die was klein en heeft geen schade aangericht’, voegt hij toe.



Uiteindelijk zijn er drie stents geplaatst die de geblokkeerde bloedvaten moeten openen. May liep het ziekenhuis naar eigen zeggen uit ‘met een erg sterk hart’. De gitarist was fysiek al niet in topvorm, want vlak voor het incident scheurde hij een spier in zijn bil. Daarom liep hij op krukken.



May doet overigens zelf best luchtig over zijn hartaanval. Hij grapt over het album Sheer Heart Attack, dat hij met Queen in 1974 uitbracht met de hit Killer Queen daarop. ,,Ik maakte me een beetje zorgen over die albumtitel en was bang dat we iemand tegen de borst zouden stoten die daadwerkelijk een hartaanval had gehad. Ik ben eigenlijk best opgelucht dat ik nu bij die club hoor en ik die albumtitel helemaal niet erg vind.”