Queen-gitarist Brian May maakt 3D-boek over de maanlanding

Volledig scherm Het boek Mission Moon 3-D, reliving the great space race. © The London Stereoscopic Company Dankzij Queens doorbraak in 1974 lukte het May niet zijn promotieonderzoek sterrenkunde af te maken. Ondanks het aardse sterrendom verloor de rocker nooit zijn passie voor hemelse sterren en planeten: in 2006 hervatte May zijn onderzoek naar de Zodiakale lichtgloed aan het Londense Imperial College. Hij verbaasde vervolgens iedereen door binnen een jaar zijn dissertatie in te leveren. Zo promoveerde hij 37 jaar na de start alsnog als doctor.



Sindsdien publiceerde de rockdinosaurus twee boeken over astronomie en daar komt nu een derde bij: Mission Moon 3D vertelt met 150 stereoscopische foto's het verhaal van NASA's maanmissies. De timing lijkt perfect: volgend jaar juli is het exact een halve eeuw geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette.



,,Dit boek is ontstaan omdat we allemaal gepassioneerd zijn over de maanlanding”, vertelde May aan de BBC. ,,Ik weet nog precies waar ik was, ik was in Cornwall met Roger (Taylor, red), onze drummer, in de vroege dagen van Queen, en we keken allemaal. Het leek het meest ongelooflijke ooit en voor mij voelt het nog steeds fris, nieuw en opwindend. Alleen ben ik vijftig jaar ouder.”



Gepatenteerde stereokijker

Het boek combineert May's passie voor sterrenkunde en stereoscopie: op zevenjarige leeftijd vond hij een 3D-kaart bij een pak Weetabix-cornflakes. Voor een paar kwartjes kocht de jonge May een stereokijker, die het dubbele beeld op de kaart samenvoegde tot één foto in drie dimensies. Sindsdien is hij geobsedeerd door stereoscopie. In 2008 blies hij de London Stereoscopic Company uit 1854 nieuw leven in.



Kopers van Mission Moon 3D krijgen er een door May zelf ontwikkelde plastic stereokijker bij. Voor de gepatenteerde bril met de naam Owl (uil) gebruikte May zijn kennis van stereokijkers, die hij al decennia spaart. Dat May handig is, was al langer bekend: al op zestienjarige leeftijd bouwde hij zijn eigen elektrische gitaar, samen met vader Harold.



Het verzamelen van de 150 stereoscopische foto's bleek geen sinecure. May's team moest er honderden uren de NASA-archieven voor doorploegen. ,,Niemand had ooit een 3D-boek over de Apollogeschiedenis gemaakt, dus vroegen we ons af: kunnen wij het en is er genoeg materiaal?”

Verder lezen na de foto

Volledig scherm Door NASA vrijgegeven foto's van de Apollo-maanmissies. © REUTERS

Glorieus 3D

Complicatie was dat astronauten destijds geen stereocamera's mee naar boven namen. Wél waren ze rudimentair getraind in de principes van stereofotografie. ,,Vaak waren astronauten veel te druk om zich dat te herinneren en toe te passen [...], maar af en toe hadden we geluk en vonden we er zo een.”



3D-fotografie werkt namelijk met het verkrijgen van twee een fractie verschillende beelden. May tegen de BBC: ,,We bezitten twee ogen en de reden dat we dingen iedere seconde in glorieus 3D waarnemen komt omdat ons brein die twee verschillende plaatjes samenvoegt en in ons hoofd een soort dieptekaart creëert. In 3D-fotografie proberen we dat effect na te bootsen. Dus je neemt een plaatje hier en een plaatje daar en je zorgt er voor dat het ene beeld naar dit oog gaat en het andere naar dat oog.”



Enthousiast spreekt May, naar wie inmiddels de astroïde 5 2665 is vernoemd, over het maken van Mission Moon 3D. ,,Voor mij is het een passie, ik ben compleet gek op dat gebied. Als we met Queen op tournee waren dan was ik om 3 uur 's nachts terug in het hotel en probeerde ik twee van zulke beelden samen te voegen [...] en het te laten werken in 3D.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Brian May met zijn Owl-stereokijker. © AFP

Apollo 13