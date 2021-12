Queen weer bovenaan in Top 2000, lievelingsnummer Peter R. de Vries op 3

Queen staat dit jaar met Bohemian Rhapsody opnieuw op 1 in de Top 2000. Daarmee heeft de band na een jaar afwezigheid de pikorde hersteld. Voor achttiende keer in 23 edities staat het lied bovenaan. Danny Vera, die vorig jaar met Roller Coaster de lijst van NPO Radio 2 aanvoerde, moet nu genoegen nemen met plek twee.

Achter deze verwachte liedjes viel de nummer 3 op; A whiter shade of pale van Procol Harum. Dat heeft alles te maken met de moord op Peter R. de Vries. Bekend is dat dit zijn favoriete nummer was. Vorig jaar stond dit nummer nog op 153.

Radar Love van Golden Earring, vorig jaar op nummer 33, steeg met stip naar plek 6. Dat is terug te voeren op het einde van de band, die begin dit jaar stopte omdat gitarist George Kooymans wegens ziekte moest stoppen met optreden.

De top 10 van de 23e Top 2000 ziet er als volgt uit (positie vorig jaar tussen haakjes):

1. Bohemian Rhapsody - Queen (2)

2. Roller Coaster - Danny Vera (1)

3. A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum (153)

4. Hotel California - Eagles (3)

5. Piano Man - Billy Joel (4)

6. Radar Love - Golden Earring (33)

7. Stairway To Heaven - Led Zeppelin (5)

8. Nothing Else Matters - Metallica (17)

9. Black - Pearl Jam (6)

10. Avond - Boudewijn de Groot (7)

De volledige Top 2000 wordt donderdag 16 december tussen 12.00 en 14.00 uur onthuld tijdens Annemiekes A-Lunch op NPO Radio 2.

Vijf nummers stonden bovenaan in de Top 2000, die sinds 1999 wordt uitgezonden. Queen leidde de lijst achttien keer met Bohemian Rhapsody, Hotel California van Eagles stond twee keer op 1 (2010 en 2014), Avond van Boudewijn de Groot (2005), dit jaar op plaats 10, Imagine van John Lennon (2015) en Roller Coaster van Danny Vera voerden de Top 2000 allebei één keer aan.

