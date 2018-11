Quentin Tarantino trouwt met zangeres Daniella Pick

De 55-jarige regisseur en de muzikante (35) ontmoetten elkaar in 2009 toen Quentin in Israël was om zijn film Inglorious Basterds te promoten. In juli van 2017 maakte Daniella, die ook werkzaam is als model, bekend dat Quentin en zij zich hadden verloofd. Het stel gaf een verlovingsfeestje in New York waarbij filmsterren als Uma Thurman en Bruce Willis aanwezig waren. Ook werd de verloving gevierd in Israël.