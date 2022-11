Quentin Tarantino werkt aan televisieserie

De 59-jarige Oscarwinnaar deelde niet wat voor serie het gaat worden. Het is niet de eerste keer dat Tarantino zich richt op televisie in plaats van film. In 2005 maakte de regisseur twee afleveringen voor hitserie CSI. Tarantino meldde eerder nog maar één bioscoopfilm te gaan maken. De afgelopen jaren legde de regisseur de focus vooral op zijn gezinsleven. Hij trouwde in 2018 met zangeres Daniella Pick. Inmiddels heeft het koppel twee kinderen, een jongen en een meisje.