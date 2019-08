Quentin Tarantino wordt voor de eerste keer vader

Quentin en Daniela ontmoetten elkaar in 2009, toen de regisseur promotie deed voor zijn film Inglorious Bastards. In 2017 verloofden ze zich, nadat ze een jaar officieel samen waren. In november 2018 trouwde het stel tijdens een intieme ceremonie in Los Angeles.

Voor Tarantino was dit zijn eerste serieuze verbintenis, omdat hij daarvoor naar eigen zeggen 'altijd te druk was met werk'. Vlak voor hun huwelijk had hij net de opnames van de film Once Upon A Time In Hollywood afgerond.