Quinten onthutst tijdens kampvuur: ‘Ik zie dat ze hem echt leuk vindt’

Appjes naar verschillende vrouwen, flirten met dames en andere misstappen: Channah heeft Quinten keer op keer vergeven. Met hun deelname aan Temptation Island VIPS hoopten de twee het antwoord op hun vraag te krijgen: zijn ze écht klaar voor een relatie of passen ze toch niet bij elkaar? Voor Channah werd het al snel duidelijk: Quinten kan zich niet beheersen. Dat concludeerde ze na kampvuurbeelden, waarin Quinten overduidelijk met verleidster Shané flirtte en zelfs bepaalde aanrakingen accepteerde van de krullenbol.



In een teaser die RTL heeft vrijgegeven, is te zien dat Quinten confronterende beelden voorgeschoteld krijgt in de komende aflevering. De exacte fragmenten worden niet getoond, maar duidelijk is wel dat het om een filmpje gaat waarin Channah en Mitch close zijn met elkaar. Dat gegeven doet Quinten schrikken. ,,Ik zie gewoon een Chan die écht een jongen leuk vindt”, reageert hij. ,,Mijn vertrouwen is ook van 90 procent naar 20 procent gegaan. Dit is eigenlijk voor mij een teken dat ze mij soort van losgelaten heeft.”



Of Channah te ver gaat, vraagt presentator Kaj Gorgels. Daarop reageert Quinten resoluut: ,,Veel te ver.” Hij kent Channah als geen ander en stelt dan ook zeker te weten dat ze voor Mitch is gevallen. ,,Ze is goed met jongens, maar ze is nu uit haarzelf aan het flirten, een kusje geven op de wang en hoe ze onder de dekens gaat en dat lachen. Dat doet ze met míj normaal”, zegt Quinten, zichtbaar gekrenkt. ,,Ik denk gewoon dat ik game over ben.”



Hoe het met Channah en Quinten afloopt, is nog onduidelijk. Morgen verschijnt aflevering zes op Videoland.