Quinty Trustfull en Vivian Slingerland reageren op einde Koffietijd: ‘Gewoon een kutzooi’

Presentatrices Quinty Trustfull en Vivian Slingerland zijn alles behalve blij met het verdwijnen van Koffietijd . In de eerste uitzending na de aankondiging dat het programma in mei van de buis verdwijnt, reageerden de twee op het nieuws. ‘Gewoon een kutzooi.’

,,Normaal gesproken hebben we het op deze plek over het nieuws dat ons is opgevallen. Nu zijn we zelf het nieuws’’, opende Quinty Trustfull vandaag de show. ,,Wij hoorden gisteren dat Koffietijd op 26 mei 2023 om precies te zijn gaat stoppen en dat is hartstikke jammer, en dat is een understatement”, vertelde ze. De presentatrices kregen het nieuws na de uitzending te horen. ,,Dan springen de tranen in je ogen.’’

Het besluit om te stoppen snapt Trustfull wel. ,,Het is een duur programma om te maken. Het is heus wel te begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat je het emotioneel gezien ook een plek kunt geven. Maar daar hebben we gelukkig nog zeven maanden voor. Wij kunnen het, heel chic, tot aan het einde van het seizoen afmaken.”

Enorm missen

Vivian Slingerland noemt het stoppen van het programma ‘ordinair gezegd, gewoon een kutzooi’. ,,In de wandelgangen hoorden we hier en daar al wat, dus het is niet helemaal nieuw’’, vertelt ze. ,,Maar de dag dat je het hoort is vervelend. We hebben een fantastisch team. Ik ga dat wel enorm missen.”

Ook presentator Patrick Martens reageerde vandaag op Instagram. ‘Ik ben blij en trots dat ik hier al zes jaar een onderdeel van mag zijn. Eerst als reporter en entertainmentdeskundige en sinds 2,5 jaar als presentator’, schrijft hij. ‘We gaan de komende zeven maanden knallen en er ontzettend van genieten! Ik hoop jullie natuurlijk ook! Dank je wel voor de lieve berichtjes gister, echt hartverwarmend.’

Sponsoren

Gistermiddag werd bekend dat het RTL4-programma Koffietijd van de buis wordt gehaald. Volgens Van der Vorst hebben de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij de knoop doorgehakt. Zonder de bijdrage van de sponsoren is het niet haalbaar om het programma nog voort te zetten.

Ondertussen kijkt RTL ‘naar mogelijkheden’ voor de vervanging van Koffietijd. Verdere details over de invulling zijn nog niet te geven, stelt een zegsman van de omroep.

