Quinty Trustfull vanuit Atlanta: ‘Wat hier gebeurt, is niet te bevatten’

In Atlanta zijn de maatregelen inmiddels zo aangescherpt, dat Quinty en Orlando de afgelopen weken geen stap buiten de deur deden. Vandaag maakten ze een korte wandeling. Het gezicht van ochtendshow Koffietijd was daar erg aan toe en hoopt er nu weer een tijdje tegenaan te kunnen. In een livestream op de Facebookpagina van Koffietijd liet Quinty vandaag weten dat ze ‘dankbaar’ is bij haar man te zijn. ,,Maar wat hier nu gebeurt, is niet te bevatten. Dit gaat de geschiedenisboeken in, het is ongekend’’, zegt ze over de coronapandemie.