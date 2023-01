Quizprogramma The Floor met Edson da Graça van start met 816.000 kijkers

Hailey Bieber open over angsten na beroerte: ‘Ik worstelde met een soort van PTSD’

In maart vorig jaar belandde Hailey Bieber (26) in het ziekenhuis. Het model had een mini-beroerte gekregen. Sindsdien kampt ze met een soort van PTSD (posttraumatische stressstoornis). Dat vertelt ze in een interview met Vogue.

8 januari