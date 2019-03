R. Kelly, rasartiest of brute verkrachter?

Een rechtszaak tegen R. Kelly? Alweer?

Nou ja, Robert Sylvester Kelly (52) – R. Kelly inderdaad - heeft vaker voor de rechter gestaan dan op nummer 1 in de hitlijsten. In Nederland behaalde de zanger twee keer de hoogste positie, met I believe I can fly in 1997 en twee jaar later met If I could turn back the hands of time. Tegen de Amerikaan zijn verschillende rechtszaken aangespannen, die met name draaien rond ontucht met minderjarigen en het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Geruchten over affaires met jonge meisjes en een heuse sekssektes in zijn huizen zijn er al bijna net zo lang als de wereld hem kent als artiest. Veroordeeld werd Kelly nog nooit, al lag dat soms meer aan vormfouten dan aan gebrek aan bewijs.

Waar draait de zaak die vandaag verder gaat precies om?

Om tien aanklachten van ernstig seksueel misbruik, afkomstig van vier verschillende vrouwen – van wie er drie minderjarig waren toen de misdrijven gepleegd zouden zijn. Kelly werd vorige maand gearresteerd vanwege deze zaak, liet de rechter weten dat hij onschuldig is en kwam na het betalen van 100.000 dollar borg (zo’n 88.000 euro) vrij. Daarna vertrok hij linea recta naar een filiaal van McDonald’s in Chicago.

En waarom moet ik dat laatste detail weten?

Omdat het helemaal geen detail is. In de schokkende, zesdelige documentaire Surviving R. Kelly kwam naar voren dat hij zijn jonge, vrouwelijke slachtoffers vanuit zijn auto bij restaurants van McDonald’s spotte en daarna medewerkers op hen af stuurde om met hem in contact te komen.

Surviving R. Kelly?

Het programma waardoor R. Kelly in juridische problemen kwam, want de getuigenissen in Surviving R. Kelly vormen de bodem onder deze rechtszaak. In de heftige documentairereeks, begin dit jaar uitgezonden door de Amerikaans betaalzender Lifetime, kwamen tientallen vrouwen aan het woord over de obscene uitspattingen van Kelly. Het beeld dat ze oproepen is dat van een ultra-dominante man, die de vrouwen als zijn eigendom beschouwt en ze behandelt als seksslavinnen. Naar aanleiding van het programma wisten zangeressen Celine Dion en Lady Gaga hun songs met Kelly van streamingsdiensten. Lady Gaga heeft zelfs haar excuses aangeboden voor haar duet met de veelbesproken zanger, Do what U want (with my body).

Volledig scherm R. Kelly in gesprek met Gayle King. © CBS

En Kelly zelf?

Hij lanceerde vorige zomer plots een song van 19 minuten, I admit. Maar anders dan de titel doet vermoeden, bekende hij niets in het nummer. Na ruim 11 minuten zingt hij:

Wat is de definitie van een sekte?

Wat is de definitie van een seksslavin?

Zoek het op in een woordenboek

Laat maar weten, ik wacht op je

Ik beken dat ik sommige meisjes had die het heerlijk vonden als ik aan hun haren trok

Ik beken dat ik sommige meisjes had die het heerlijk vonden als ik vieze woorden tegen ze zei als ik aan hun haren trok

En zo gaat het nog even door, ook over meiden die graag door Kelly gespankt en gebrandmerkt werden. Dat zal ook de lijn van zijn verdediging zijn in de rechtszaal in Chicago: er gebeurde van alles, maar iedereen deed het vrijwillig. Onzin, zeggen de vrouwen achter de aanklachten tegen Kelly: hij hersenspoelt zijn slachtoffers. Als een ware sekteleider dus.