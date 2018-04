Rachel Hazes 'doet zegje' in nieuwe reallifesoap zoon André

Rachel Hazes is te zien in het tweede seizoen van 'André Hazes: ik haal alles uit het leven', de reallifesoap van haar zoon. ,,Het zou een beetje gek zijn als zij niet in beeld komt, ze maakt weer onderdeel uit van mijn leven", aldus André. ,,Ze houdt er alleen niet zo van om op televisie te praten, dus we hebben afgesproken dat ze één keer haar zegje doet met mij.''

André had jarenlang een moeizame relatie met zijn moeder. Eind december liet hij via social media weten dat hij aan de band met Rachel werkte. Op een foto was te zien dat Rachel was aangeschoven voor de kerstmaaltijd, bij het kiekje plaatste André de tekst 'herenigd'. In de nieuwe reeks, die woensdag om 21.30 uur begint bij SBS6, zegt Rachel blij te zijn met de hereniging. Over de ruzie en het waarom van de contactbreuk heeft ze het niet.

Niet alleen de aanwezigheid van Rachel valt op in het tweede seizoen. Ook André junior laat volgens zijn vader ongetwijfeld de harten van de kijkers smelten. ,,Die kleine is steeds leuker aan het worden", glundert André. ,,Hij is niet meer alleen een baby die ligt te slapen. Hij loopt al en begint te praten."

Papa

André denkt dat zijn anderhalf jaar oude zoon het later alleen maar leuk vindt om zichzelf terug te zien in de reallifesoap. ,,Iedereen vindt zichzelf toch schattig op twee-, driejarige leeftijd?!" De zanger en presentator hoopt dat zijn zoon later trots op hem is. ,,Ik werk me het schompes voor hem, op deze manier kan ik hem laten zien wat papa nou eigenlijk deed en waarom hij zo vaak van huis was."

Dat André vanwege zijn werk ook veel tijd met zijn zoon mist, vindt hij 'dubbel'. ,,Maar wat ik aan het doen ben, is ook een vorm van vader zijn. Als hij achttien jaar is, hoeft hij zich over bepaalde dingen geen zorgen meer te maken. Daar heeft mijn vader, die er écht nooit was, ook voor gezorgd en ik heb me voorgenomen dat ook te doen."

Ondanks een volle agenda maakt André tijd vrij voor zijn kleine. ,,Als ik een middag vrij ben, ga ik niet naar de stad, maar naar huis. En straks gaan we twee weken op vakantie, hoe heerlijk is dat?! Ik denk dat hij me wel vergeeft."