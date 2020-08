Rachel Hazes rijdt zingend rond met hond op schoot en Marc ontkent wegsnijden vet

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd .

Antje Monteiro maakt de kleur rood nog een tikkeltje sexyer.

Victoria Koblenko heeft nog altijd moeite met de manier waarop haar GTST-karakter Isabella afscheid van het grote publiek nam.

Slimste Mens-fans opgelet: zo zien de finalekandidaten van vanavond eruit. Voormalig kandidaat Jorgen Raymann kiekte de drie maar al te graag. Publiekslieveling Francis heeft voor de gelegenheid een van haar operajurken uit de kast getrokken.

Bibi Breijman wordt naar eigen zeggen zo ongeveer mishandeld door dochtertje Teddy.

Anna Drijver had zin in een poseersessie in een peperdure hotelkamer in hartje Amsterdam.

Eva Jinek zet de wijn alvast koud voor haar tafelgast Martien Meiland.

Het dochtertje van actrice Hanna Verboom dobbert wat rond in een grote ton gevuld met water en dat levert een zoet kiekje op.

Boer zoekt Vrouw-kandidaten Madeleen en Elise vonden, in tegenstelling tot Milou, niet de liefde in het datingprogramma, maar hielden er wel mooie vriendschappen aan over.

Jochem Myjer kan stuiteren als geen ander, maar een ontspannend ritje in een camper doet hem ook goed.

Joëlle Witschge prijst zichzelf de gelukkigste moeder ter wereld met haar zoontje Rio.

Sylvie Meis schitterde in een roze jurk op de rode loper en haar fans raken maar niet uitgepraat over haar verschijning.

Zangeres Shirma Rouse deelt een verbluffende transformatie met haar 35.000 volgers. ‘50 kilo down and still counting’, schrijft ze trots.

Geen palmbomen, witte stranden en een helderblauwe zee: het dochtertje van Marly van der Velden vond het tripje naar de Efteling beslist een van ‘de mooiste dagen van haar leven’.

Gordon voelt zich als herboren. Na een extreem moeilijke tijd in een afkickkliniek en zijn terugval aan het begin van de coronacrisis, is de markante tv-persoonlijkheid op de goede weg terug. Sterker nog: hij is weer helemaal klaar voor de liefde.

Royalty-kenner Marc van der Linden werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties rond een nierziekte waaraan hij lijdt. Inmiddels gaat het weer de goede kant op. Tegelijkertijd heeft hij een boodschap voor alle criticasters.

Rachel Hazes geniet nog altijd volop van de muziek van haar overleden echtgenoot, zo wordt met onderstaande video duidelijk.

