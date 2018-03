Rachel Hazes voor het eerst op de foto met kleine André

Het lijkt steeds beter te gaan tussen Rachel en haar zoon André (24). Was er eerst sprake van totaal geen contact, hebben moeder en zoon elkaar de afgelopen periode al meerdere keren gezien. Dat Rachel nu met haar kleinzoon is gefotografeerd, toont aan dat de familie langzaamaan aan een betere band met elkaar werkt.



De ruzie tussen André en zijn moeder, die nooit meer goed leek te komen, werd afgelopen kerst tóch bijgelegd. De zanger zat tot ieders verbazing met Rachel aan het kerstdiner. Ook Andrés vriendin Monique, die een verzoening eerder min of meer uitsloot, zat aan tafel. ,,Omdat het tijd is'', schreef zij toen op Instagram. ,,Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten ook verder gaan betekent.''



Een maand later zag Rachel haar zoon schitteren in Ahoy. Na afloop deelde de zoon van wijlen André Hazes een foto met Rachel. Bij het kiekje, waarop de volkszanger zijn arm om zijn moeder heeft, schreef hij: ,,Fijn dat je erbij was."